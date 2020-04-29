Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Кино «Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы. 2

Происшествия В московском супермаркете посетителю откусили ухо Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.

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Политика МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17 Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 891

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Армия и оружие Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Происшествия В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях. 27

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 40

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 1K