Энергетика
РИА НовостиБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Кино
«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют
Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
Культуромания вчера в 13:40
Происшествия
В московском супермаркете посетителю откусили ухо
Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Футбол
В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований
Главы медицинского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тим Мейер назвал условия возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 11:20
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Автоспорт
Даниил Квят: В Red Bull я привык к прессингу
F1news.ru 04:02
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК вчера в 10:57
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие
Российская газета 09:44
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° 03:16
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
Ведомости 08:18
Культура
Путин и Мишустин поздравили Ларису Удовиченко с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Здоровье
В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной
Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.
Фонтанка.Ру 10:37
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Происшествия
В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ
Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях.
REGNUM 10:58
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Культура
На шоу «Маска» победил Анатолий Цой
26 апреля в эфире НТВ состоялся финальный выпуск развлекательного шоу "Маска".
Live24 вчера в 03:24
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17
Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01