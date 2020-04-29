Энергетика
ТАССБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Комментарии
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
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Минобороны РФ намерено отказаться от каракулевых шапок для генералов
Напомним, что по существующим нормам, шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьков носят высшие офицеры и полковники Вооруженных сил России, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
REGNUM 10:40
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
Ведомости 08:18
Общество
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
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Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Общество
Назван размер зарплат российских космонавтов
Зарплаты российских космонавтов превышают средние по стране и зависят от стажа и опыта полетов.
ТК Звезда 09:47
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
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Анфиса Чехова заявила об избиении любимым мужчиной
Анфиса Чехова заявила об избиении любимым мужчиной Анфиса Чехова вспомнила эпизод домашнего насилия.
Экспресс газета 04:54
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Политика
РФ не пригласили в Берлин на 75-летие разгрома гитлеровской Германии
Представители России пока не получили приглашения на церемонию в Берлине в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, передали news.ru "Я должна проверить [информацию – ред.], но думаю, что нет", – отвечая на вопрос об участии в торжествах российской стороны, сообщила на брифинге в немецкой столице представитель правительства страны Ульрике Деммер.
Свободная Пресса 10:31
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В Курской области ищут пропавшего 4-летнего ребенка
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области, 14:50 на телефон спасателей поступило сообщение о том, что в селе Большое Долженково Октябрьского района пропал несовершеннолетний ребёнок.
Курская правда 09:42
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Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье
Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
Армия и оружие
Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами
Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
Гаджеты
Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще
Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.
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Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество
Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News вчера в 05:24
Общество
«Газпром» не собирается вывозить бастующих вахтовиков из Якутии
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» не собирается внепланово вывозить рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии.
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