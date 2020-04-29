Энергетика
ТАССБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Комментарии
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
Вести.Ru вчера в 20:56
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Общество
В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
Регион 64 28 апреля в 01:47
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord вчера в 10:45
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Политика
В России зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Политика
Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС
Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
Общество
Бывший хоккеист НХЛ Брызгалов счел ненужным проведение парада Победы
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов усомнился в нужности проведения парада Победы.
РБК 02:53
Общество
Запрет на въезд в Россию иностранцев продлен на неопределенный срок
Правительство продлило на неопределенный срок временный запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, следует из опубликованного распоряжения.
Интерфакс 02:43
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58