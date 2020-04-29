Энергетика

ТАССТАССБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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