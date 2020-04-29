Энергетика
ТАССБелоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Общество
В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры
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В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
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Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
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В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
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По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
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РИА Новости 04:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Общество
В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
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Путин призвал не допустить дефицит топлива в России
"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 07:48
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим
В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Происшествия
На «Крымской железной дороге» продавали вагоны за полцены
Симферополь, 29 апреля 2020, 15:36 — REGNUM В Крыму задержали заместителя генерального директора госпредприятия «Крымская железная дорога» по подозрению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 08:36
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
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Канделаки: Венедиктов меня трогал за коленки
Телеведущая, генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала обвинения в харрасменте в адрес главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, заметив, что ее он тоже трогал за коленки.
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Общество
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Футбол
«Зенит» — лидер, «Тамбов» — в Лиге чемпионов, «Сочи» — в Лиге Европы, «Спартак» — на грани вылета. Что было бы, если бы в РПЛ забивали только россияне
Помимо 23-летнего полузащитника в матче против «Зенита» из россиян удалось отличиться только Кантемиру Берхамову («Арсенал»), Евгению Маркову («Рубин») и Андрею Панюкову («Урал»), но только форвард казанцев смог своим голом принести команде хотя бы одно очко.
Спорт-Экспресс вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Год назад ученые обнаружили в вулканических отложениях Южной Африки внеземной углерод, занесенный вместе с метеоритом.
Хайтек+ 07:50
Армия и оружие
Минобороны проведет крупные учения двух армий в 2020 году
В Москве прошла коллегия Минобороны России, в ходе которой глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, принятых в российской армии, об особенностях призывной кампании - 2020, а также о планах военных на текущий год.
Газета.Ru 07:38
Авто
«УАЗ» представил дом на колесах на основе «Буханки»
По данным ресурса "Новые автомобили", на переделку стандартной УАЗ "Буханки" в практичный автодом необходимо 23 дня, а затраты составляют минимум 0,5 млн. рублей.
Новые автомобили 07:12
Кино
Коронавирус изменил правила отбора фильмов на «Оскар»
Организаторы "Оскара" намерены изменить правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году в связи с последствиями эпидемии коронавируса, пишет сайт премии.
Ревизор.ру 04:50
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59