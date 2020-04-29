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Общество В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси. 657

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Политика Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.

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