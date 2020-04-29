Энергетика
ЁлдашБелоруссия покупает нефть у Саудовской Аравии
Как сообщил накануне журналистам пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у одной из самых крупных нефтяных компаний - Saudi Aramco.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Комментарии
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
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Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным
Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.
Sport.ru 11:56
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В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков до 11 мая
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Исследование: У 30% россиян из-за коронавируса закончились сбережения
У 30% россиян закончились сбережения из-за ситуации с коронавирусом.
БИЗНЕС Online 12:12
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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
РИА Новости 13:28
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Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
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В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»
Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
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Lenta.ru 14:13
Армия и оружие
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
Изначально некоторые эксперты, разглядевшие новинку, предполагали, что подобное устройство призвано предотвратить возможность нажатия на курок противниками оснащенных винтовками солдат, например, в ходе подавления массовых беспорядков или боевых столкновений.
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе
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