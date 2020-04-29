Энергетика

ЁлдашЁлдашБелоруссия покупает нефть у Саудовской Аравии

Как сообщил накануне журналистам пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у одной из самых крупных нефтяных компаний - Saudi Aramco.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

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Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

РИА Новости08:54
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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

КП - Беларусь09:44
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:24, Ашберн

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