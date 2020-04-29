Энергетика
Наша версияБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Минск закупил первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн у нефтяной компании Saudi Aramco. Ожидается, что танкер с сырьём прибудет в литовский порт Клайпеда 11 мая. Белоруссия, приступившая ранее к поиску альтернативных поставщиков нефти, начала закупать сырье у Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить341
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Комментарии
Общество
Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США
Компания 10:47
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Армия и оружие
Психически больной «ВСУшник» пустил в ход топор: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 09:47
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Политика
Президент поручил подготовить план выхода из режима ограничений
Владимир Путин поручил разработать план поэтапного выхода субъектов из режимов самоизоляции.
Муравленко 24 12:22
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Политика
Появились новые улики по делу о сексуальных домогательствах Байдена
В конце апреля в сети появился видеоотрывок из шоу Ларри Кинга 1993 года, в котором женщина рассказала, что её дочери пришлось уволиться из "помощниц сенатора" из-за непреодолимых проблем.
Территория новостей вчера в 03:13
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 10:53
Общество
В Подмосковье усилят патрули на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала «Россия 1» о намерении усилить патрули для контроля самоизоляции на майские праздники.
RT на русском 11:24
Общество
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.
РИА Новости 12:22
Армия и оружие
Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»
Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
Эхо Москвы 12:04
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса.
ФедералПресс 02:24
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 27 апреля в 17:52
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
Общество
Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
Уральский меридиан 11:22
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе
Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03