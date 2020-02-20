Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальБелоруссия закупила российскую нефть без премии

«Белнефтехим» заявил в четверг, что ему удалось закупить 160 тыс. тонн российской нефти без премии к цене. Сырье будет поставлена двумя танкерами до литовской Клайпеды и далее в Беларусь.
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