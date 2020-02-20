Энергетика

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Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».
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