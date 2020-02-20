Энергетика
ИзвестияБелоруссия закупила российскую нефть без премии
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Показать все источники
«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Комментарии
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
«Открытие Холдинг» попросил суд признать себя банкротом
Компания «Открытие Холдинг» направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании себя банкротом.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Здоровье
Немецкие диетологи назвали эффективные способы похудения
Биатлон
Карим Халили готовится бежать эстафету на ЧМ по биатлону
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у берегов Камчатки
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Транспорт
Российский поезд по расчистке снега восхитил финнов
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли новый тип коронавируса COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализировали второй раз.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.