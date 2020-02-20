Общество
ИзвестияБелоруссия закупила российскую нефть без премии
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Футбол
«Брюгге» и «Ман Юнайтед» объявили стартовые составы
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Гаджеты
Новейший Samsung Galaxy S20 приходит в Россию. Цена
Компания Samsung официально объявила о старте приема предварительных заказов на смартфоны нового поколения Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Политика
Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Путешествия
Турция ввела для туристов дисконтную карту на посещения 300 музеев
С 1 марта новая диконтная карта MuseumPass Turkey, дающая туристам скидки на посещение 300 музеев, станет доступной для путешественников в Турции.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Космос
Обнаружено странное движение газа в центре Млечного Пути
Очень вероятно, что в центре вращения находится черная дыра с массой порядка 100 тысяч солнечных.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Авто
Петербуржцы могут кататься на Hyundai по онлайн-подписке
В Петербурге стартовала программа Hyundai Mobility — это значит, что можно «подписаться» на автомобиль и кататься на нём, при этом не приобретая полностью.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов
В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Наука
Квантовая нейросеть начала работать с квантовыми данными
Немецкие физики из Ганноверского университета имени Лейбница создали квантовую нейросеть для произвольных вычислений.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Политика
Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова
В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.