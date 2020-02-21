Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии. Топливо поставят в страну в марте через Клайпеду на двух танкерах, сообщили в четверг в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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