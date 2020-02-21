Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии. Топливо поставят в страну в марте через Клайпеду на двух танкерах, сообщили в четверг в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Общество Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.

Финансы Доллар взлетел из-за коронавируса Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе «Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Общество Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».

Фигурное катание Акатьева, Cамоделкина и Тараканова выступят в финале Кубка России По категории КМС (девушки) в числе прочих стартуют вице-чемпионка России среди юниоровщ-2020 Софья Акатьева, а также еще одна ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян, ЦСКА представят Елизавета Берестовская и Софья Самоделкина.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Шоу-бизнес Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.

Общество Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.