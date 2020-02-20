Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Политика Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур» Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.

Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».

Общество Гарри и Меган Маркл запретили использовать доходный королевский бренд Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогу Сассекскому, принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать прибыльный бренд Sussex Royal после того, как они отойдут от своих королевских обязанностей.

Экономика Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Общество Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.

Происшествия Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.