Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.

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Политика Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.

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Здоровье Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.

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