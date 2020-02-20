Энергетика
BFM.ruБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта
Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
Армия и оружие
МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
Политика
Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
Общество
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Армия и оружие
Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»
Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Футбол
Мальчик попал на командное фото «Арсенала». Он должен был уйти с поля, но растерялся
Один из мальчиков, которые вывели футболистов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм), растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн турнира.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Здоровье
Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия
Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Авто
Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией
В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Авто
ТОП-3 моторов, которые отличаются повышенным расходом масла
Специалисты советуют обязательно автовладельцам данных моторов иметь в запасе масло при поездках на дальние расстояния.
Экономика
Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы
В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Экономика
Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России
Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.