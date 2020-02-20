Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Белоруссия купила 160 тысяч тонн российской нефти через посредников

Эхо Москвы15:07

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров

Коммерсантъ11:19

Белоруссия заказала ещё два танкера с «альтернативной» нефтью

REGNUM10:11

Белоруссия закупила через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти

ТАСС09:55

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

РБК10:47

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

РИА Новости08:09

«Белнефтехим» подтвердил покупку двух танкеров нефти с перевалкой в Литве

Интерфакс08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 16:57, Ашберн

«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера

КП - Беларусь12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 16:57, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
REGNUM 02:43
Армия и оружие

МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе

Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
РБК 16:14
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Политика

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
РБК 14:04
Общество

Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию

RT на русском 15:32
Происшествия

В Петербурге суд арестовал главу секты «Орден пути»

АБН 12:45
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РБК 15:38
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Армия и оружие

Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»

Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Discover24 09:26
Футбол

Мальчик попал на командное фото «Арсенала». Он должен был уйти с поля, но растерялся

Один из мальчиков, которые вывели футболистов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм), растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн турнира.
Чемпионат 16:36
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Политика

В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения

В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
RT на русском 15:36
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
RT на русском 15:55
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Здоровье

Ситуация с ВИЧ это действительно эпидемия

Некоторые кричат о критической ситуации, другие пытаются их успокоить, указывая на официальные цифры и эффективность лечения.
Donnews.ru 09:29
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Авто

Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией

В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Faktom 12:51
Авто

ТОП-3 моторов, которые отличаются повышенным расходом масла

Специалисты советуют обязательно автовладельцам данных моторов иметь в запасе масло при поездках на дальние расстояния.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Экономика

Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы

В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
ProUfu.ru 00:27
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 15:25
Экономика

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.
RT на русском 09:20
Киберспорт

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Игромания.ру 14:39
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт вчера в 02:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня 00:53
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль вчера в 04:56
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное