Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

Белоруссия купила 160 тысяч тонн российской нефти через посредников

Эхо Москвы15:07

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров

Коммерсантъ11:19

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

РИА Новости08:09

Белоруссия закупила через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти

ТАСС09:55

Белоруссия заказала ещё два танкера с «альтернативной» нефтью

REGNUM10:11

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

РБК10:47

«Белнефтехим» подтвердил покупку двух танкеров нефти с перевалкой в Литве

Интерфакс08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:36, Ашберн

«Белнефтехим» раскрыл секрет о происхождении нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера

КП - Беларусь12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:36, Ашберн

Комментарии

Финансы

Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
ТК Звезда 09:30
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 14:19
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru вчера в 06:30
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Политика

В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова

На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Дождь 15:18
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Деловое.ТВ 01:30
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском 14:30
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские автомобилестроительные компании Kia и Hyundai объявили о создании первой в мире предиктивной системы переключения передач, которая позволяет автомобилю перейти на оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке.
Профиль 15:16
Общество

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.
РБК 13:05
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM вчера в 20:42
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания 13:23
Здоровье

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144

Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 2144 человек.
ТАСС 18:28
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
Znak.com 18 февраля в 05:28
Здоровье

Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки

Как именно гречка очищает ваш организм от шлаков и токсинов, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
РИА Новости 18:00
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 16:08
Происшествия

В Японии сняли карантин на круизном лайнере Diamond Princess

В Японии сняли карантин на круизном лайнере Diamond Princess спустя 14 дней после его введения, пассажиры начали сходить на берег, сообщает РИА Новости.
Рифей-Пермь 18 февраля в 22:36
Происшествия

Инструктор «Академии Здоровья» 2 дня назад пропал в Чите

Инструктор по кинезитерапии «Академии Здоровья» Александр Кириенко пропал 17 февраля в Чите, сообщается 18 февраля на сайте поискового отряда имени Кости Долгова.
Чита.Ру 18 февраля в 19:51
Футбол

Гвардиола намерен остаться в клубе «Манчестер Сити» до конца контракта

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 49-летний испанец Хосеп Гвардиола заявил, что хочет продолжить работу с командой до конца действия срока своего контракта, сообщает Sky Sports.
Аргументы и Факты 07:30
Футбол

«Рома» обыграла «Гент» в плей-офф Лиги Европы

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы Рома (Италия) Гент (Бельгия) завершилась со счетом 1:0.
Советский спорт 16:54
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург 13:36
Футбол

Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное