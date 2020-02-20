Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.
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