Энергетика
BFM.ruБелоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим». Нефть будет поставлена двумя танкерами в марте через Клайпеду в Белоруссию, отмечает ТАСС.
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Комментарии
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