Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия закупила тысячи тонн российской нефти

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим», выступивший покупателем.
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