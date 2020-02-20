Энергетика
Lenta.ruБелоруссия закупила тысячи тонн российской нефти
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим», выступивший покупателем.
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«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
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Комментарии
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Аналитики утверждают, что на отметке в $9440 в зоне безубыточности находится 900 000 адресов, на которых лежит более 732 000 BTC ($7,083 млрд по текущему курсу).
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Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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В китайской тюрьме коронавирусом заразилось 200 заключённых
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По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
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Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
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Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.