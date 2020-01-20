Белоруссия в качестве альтернативы российской нефти закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Через порт в литовской Клайпеде оно будет доставлено на белорусский НПЗ "Нафтан". Вместе с тем неизвестно, будет ли в дальнейшем Норвегия осуществлять поставки в Белоруссию.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Наука Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Общество Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.

Армия и оружие Для нападения на Россию США подготовят «смертника» Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.

Политика Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.

Недвижимость Этажность домов растет, площадь квартир падает Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.

Политика Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.