Энергетика
Газета.RuБелоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия в качестве альтернативы российской нефти закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Через порт в литовской Клайпеде оно будет доставлено на белорусский НПЗ "Нафтан". Вместе с тем неизвестно, будет ли в дальнейшем Норвегия осуществлять поставки в Белоруссию.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
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В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
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На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки
Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Общество
Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии
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Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
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Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
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Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
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«Расплата за грехи». Косметолог о «постновогодних прыщах»
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Dagens Nyheter (Швеция): Шпион или Робин Гуд от науки? (Dagens Nyheter)
Dagens Nyheter поговорила с Александрой Элбакян, которая организовала пиратскую библиотеку Sci-Hub.
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Питт и Энистон трогательно обнялись на премии Гильдии киноактеров США
В ходе церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США бывшие супруги заметно переживали друг за друга, а после награждения нежно обнялись за кулисами.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
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Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок
Сегодня в «твиттере» студии Techland была опубликована информация о переносе релиза Dying Light 2 на неопределённый срок.
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В Амурском медицинском колледже оборудуют комнату психологической разгрузки и оснащают тренажёрный зал
Президентский грант позволил не только создать необычный кабинет на базе колледжа, но и дооснастить тренажёрный зал.
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У посольства США в Багдаде упали три ракеты
Недвижимость
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
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Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
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Проезд по мосту через Лену будет бесплатным для легковых автомобилей
Проезд по мосту через реку Лена в Якутии будет бесплатным для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба группы "ВИС".
Экономика
Власти Камчатки урежут прожиточный минимум всем категориям граждан
Правительство Камчатки урезало прожиточный минимум всем категориям граждан, посчитав, что на полуострове снизились цены на продукты питания.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Общество
Байден назвал гаденышами предпринимателей из Кремниевой долины
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих расхождениях с бывшим американским лидером Бараком Обамой в отношении к деятельности предпринимателей из Кремниевой долины, назвав их гаденышами.