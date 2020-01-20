Энергетика
ИнтерфаксБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Космос
Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
Российские, итальянские и американские ученые предложили создать долговременную обитаемую базу на Фобосе, с помощью которой дистанционно управлять роботами на Марсе, говорится в сборнике тезисов "Королевских чтений".
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку
Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Шоу-бизнес
Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой Эшли Грэм родила первенца.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Армия и оружие
Переброшенные Турцией в Ливию сирийские боевики начали разбегаться
Переброшенные Турцией в Ливию на помощь Правительству национального согласия боевики сирийской вооруженной оппозиции начали разбегаться, пытаясь перебраться в Европу.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Шоу-бизнес
Анна Семенович отдыхает телом, отказавшись от макияжа во время отпуска
Подписчики не только восторгаются природной красотой артистки и ее отличной, подтянутой фигурой, но и с удовольствием делятся своими советами про истинный отпуск для души и тела.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Порошенко приведут на допрос силой
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Здоровье
Новый тип коронавируса в Китае передается от человека к человеку
Глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань сообщил, что новый тип коронавируса все-таки передается от человека к человеку, пишет РИА Новости.
Происшествия
Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
Общество
Роскосмос потратит 255 млн рублей на проверку расходов на «Восточном»
Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Футбол
«Чайка» не вернется на «Ростов Арену» в 2020 году
В 2020 году проведение матчей футбольного клуба «Чайка» на стадионе «Ростов Арена» не запланировано, — прокомментировал ситуацию Аракелян.
Политика