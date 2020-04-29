Энергетика
РИА НовостиБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Читать в источнике
Оценить350
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Комментарии
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Наука
Наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19 выяснены
Бразильские ученые обнаружили наиболее эффективные стратегии выживания COVID-19.
ToDay News Ufa 08:38
Хоккей
«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым
Реальное время 12:11
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
В Самарской области вводят масочный режим
В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском 11:12
Общество
Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев
Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Поклонники уже не раз подмечали, что Жигунов и Ворожбит размещают в социальной сети фотографии одних и тех же мест.
RuNews24.ru 14:58
Происшествия
Задержан бывший заместитель губернатора Курганской области
В Курганской области задержан бывший первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин.
REGNUM 10:46
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда 04:27
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста 27 апреля в 13:43
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
РИА Новости 12:23
Общество
Скончался пилот Ельцина и Путина
Наша версия 06:53
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
Экономика
Нефтяная компания Diamond Offshore обанкротилась
Из-за снижения стоимости на нефть обанкротилась американская энергетическая организация Diamond Offshore.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Здоровье
Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:05
Технологии
«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»
За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.
Доктор Питер 05:38
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Армия и оружие
NI: Россия обладает самой мощной пушкой в мире
Журнал The National Interest заявил, что Россия обладает самой мощной в мире пушкой.
Актуальные Новости 08:29
Общество
Вячеслав Володин обратился в прокуратуру по поводу «золотых» масок
Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию.
Саратов 24 13:36