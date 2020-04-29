Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:04, Ашберн

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