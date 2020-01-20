Энергетика
РИА НовостиБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим". По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.
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