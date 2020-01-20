Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим". По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.
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Беларусь начала импорт нефти из Норвегии: первый танкер с 80 тысячами тонн прибудет в порт Литвы уже 22 января

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