Энергетика
Газета.RuБелоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия в качестве альтернативы российской нефти закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Через порт в литовской Клайпеде оно будет доставлено на белорусский НПЗ "Нафтан". Вместе с тем неизвестно, будет ли в дальнейшем Норвегия осуществлять поставки в Белоруссию.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
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Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
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Яндекс разрешил платить в магазинах в обход кассы и очередей
Как отмечают разработчики, сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек.
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Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
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Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
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Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление опасного вируса из КНР
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России в феврале представит экспресс-тест для обнаружения коронавируса из Китая .Об этом сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.