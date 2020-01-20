Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия в качестве альтернативы российской нефти закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Через порт в литовской Клайпеде оно будет доставлено на белорусский НПЗ "Нафтан". Вместе с тем неизвестно, будет ли в дальнейшем Норвегия осуществлять поставки в Белоруссию.
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