Энергетика
РИА НовостиБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим". По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
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В ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде упали три ракеты, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров
Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
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Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич.
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Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Общество
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
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Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Общество
В Госдуме хотят запретить коллекторские агентства
Депутат Ирина Яровая предлагала запретить «вышибалам» общаться с родственниками и друзьями заемщиков, а также лишить их возможности работать с долгами граждан, передает РАПСИ.
Наука
Ученые сравнили скорость эволюции культуры и живых организмов
Вооружившись стандартными инструментами исследования эволюции, авторы проанализировали скорость развития популярной музыки, произведений английской литературы, научных публикаций, а также дизайна автомобилей.
Футбол
Моуринью вступил в конфликт с защитником «Тоттенхэма» на тренировке
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поучаствовал в напряженном разговоре с защитником Дэнни Роузом на тренировке после матча чемпионата Англии против «Уотфорда».
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
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Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Происшествия
В порту Владивостока обнаружен радиоактивный автомобиль из Японии
Политика