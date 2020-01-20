Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим". По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.

Общество Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

Политика Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.

Происшествия Названа предварительная причина пожара в Томской области Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Наука Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Политика Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

Экономика «Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге "Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.

Общество В Госдуме хотят запретить коллекторские агентства Депутат Ирина Яровая предлагала запретить «вышибалам» общаться с родственниками и друзьями заемщиков, а также лишить их возможности работать с долгами граждан, передает РАПСИ.

Футбол Моуринью вступил в конфликт с защитником «Тоттенхэма» на тренировке Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поучаствовал в напряженном разговоре с защитником Дэнни Роузом на тренировке после матча чемпионата Англии против «Уотфорда».