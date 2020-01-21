Энергетика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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