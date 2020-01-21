Энергетика
Страна Советов on-lineБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить1477
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Показать все источники
Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Здоровье
Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака
В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Здоровье
Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса
Все новостные агентства сегодня заточены на информирование населения о новом китайском коронавирусе, который уже стал причиной смерти 25 человек.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Владимир Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц), выступит на форуме, посвященному Дню памяти жертв Холокоста, а также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти», посвященных защитникам и жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в Иерусалиме.
Происшествия
Обгоревшее тело блогерши нашли в лесу под Петербургом
В лесном массиве в Ленинградской области найдено сильно обгоревшее тело 24-летней девушки.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Космос
Опубликовано видео взрыва ракеты Falcon 9
На испытаниях системы спасения космического корабля Dragon Crew взорвали ракету Falcon 9. Сам процесс компания SpaceX транслировала на своем YouTube-канале.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Происшествия
Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты
В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Армия и оружие
Корпуса украинских БТР-4 оказались бракованными
Военно-промышленный комплекс Украины сотрясают новые скандалы. Так, первая партия корпусов для изготовления БТР-4 оказалась бракованной.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Происшествия
Кузнецова рассказала о семье, найденной в заброшенном доме в Чите
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в семье, обнаруженной в заброшенном доме в Чите, воспитывалось шестеро детей, однако с мужчиной находились только четверо из них, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Политика
Госдеп сообщил, что Помпео 1 февраля встретится с Лукашенко
Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля в Минске встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в Хьюстоне
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.