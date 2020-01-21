Энергетика
Страна Советов on-lineБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
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