Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».

Политика В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.

Наука Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Здоровье Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.