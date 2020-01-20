"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Наука Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Футбол Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю» Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.

Шоу-бизнес Волочкова анонсировала свою свадьбу Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.

Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Хоккей Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Игры Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.