Энергетика
ИнтерфаксБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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