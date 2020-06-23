Энергетика
Народные новостиБелоруссия закупит у России 1,5 млн тонн нефти в июле
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы закупят в рамках индикативного баланса на 2020 год 1,58 млн тонн нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Правительству поручено выплатить регионам дополнительно 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией.
РБК 11:37
Общество
Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений
Ведомости вчера в 11:49
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Происшествия
На Украине радикалы напали на депутата партии «Слуга народа»
RT на русском 15:35
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова похвалилась фигурой в нижнем белье
На личной странице «Инстаграма» избранницы артиста появилось видео, где она позирует в весьма откровенном образе — в черном нижнем белье, затянув талию в корсет.
WomanHit.ru 07:58
Спорт
Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
News.ru 16:11
Происшествия
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка
Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.
РБК 16:14
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области пострадали женщина и три ребенка
Два легковых автомобиля столкнулись вечером во вторник на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадала женщина и трое детей от 4 до 6 лет.
ТАСС 15:33
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Космос
Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути
Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
N+1 11:46
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру 15:34
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Армия и оружие
Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии
Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Российская газета 15:55
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
Начинает работу водный прогулочный транспорт. С 6 июля стартует первая смена в летних лагерях.
Афанасий-бизнес 15:37
Футбол
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Общество
Из Германии в Россию отправили новый груз с радиоактивными отходами
Экологи утверждают, что часть контейнеров отправили на грузовиках в Амстердам, где их погрузят на судно Михаил Дудин.
Эхо Москвы 06:37
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49