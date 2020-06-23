Энергетика

Народные новостиНародные новостиБелоруссия закупит у России 1,5 млн тонн нефти в июле

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы закупят в рамках индикативного баланса на 2020 год 1,58 млн тонн нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Белоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти

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Взгляд.ру08:44

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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

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