Белорусские нефтеперерабатывающие заводы закупят в рамках индикативного баланса на 2020 год 1,58 млн тонн нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белоруссия закупит у России 1,5 млн тонн нефти в июле

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