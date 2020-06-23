Белорусские НПЗ в июле закупят у российских компаний 1,58 млн тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко. По его словам, из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн - по железной дороге.

Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

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