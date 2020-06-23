Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

Белорусские НПЗ в июле закупят у российских компаний 1,58 млн тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко. По его словам, из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн - по железной дороге.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле

RT на русском08:55

Белоруссия раскрыла планы по закупке российской нефти

Rambler News Service09:15

Белорусские НПЗ закупят в июле у российских компаний 1,58 млн тонн нефти

ТАСС09:05

Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

Газета.Ru09:51

Белорусские НПЗ закупят в июле у компаний РФ 1,58 млн тонн нефти

News.ru08:48

Белоруссия в июле собралась закупить в России 1,58 млн тонн нефти

Взгляд.ру08:44

Белоруссия планирует в июле закупить в России 1,58 млн тонн нефти

ПРАЙМ08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
100
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
11
Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
25
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
880
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

ГЛАС.RU 09:01
8
Кино

Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Би-порт вчера в 09:30
87
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
4K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
923
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,4K
Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
120
Футбол

Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
7
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
1,1K
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
12
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
1,1K
Общество

Невладимир Непутин выступил с новым обращением

В Сети появилось второе обращение от "непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина", пародийный образ президента в исполнении актера Никиты Кукушкина.
МР7.ру 10:08
1
Политика

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:01
24
Политика

Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» в Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» Ливии, а ее действия в Средиземном море назвал примером «смерти мозга НАТО».
Коммерсантъ вчера в 17:04
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
463
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
596
Футбол

Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1

Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1.
Евро-футбол.ру 08:12
Здоровье

На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
460
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
10
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
260
Политика

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
507
Экономика

Хазин заявил о желании либералов свалить «кровавый» режим Путина

По словам Хазина, главной целью противников президента России Владимира Путина является "раскачка" ситуации в стране и дестабилизация нынешней российской власти.
Deita.ru вчера в 22:50
8
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
623
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Политика

Владимир Путин поблагодарил россиян

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса.
Известия Мордовии 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное