«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.
Киевский режим готовит очередную провокацию для обвинения военнослужащих РФ, с этой целью в ближайшее время ВСУ нанесут удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.
Помощник президента РФ Владимир Мединский в 2021 году получил самый большой доход среди сотрудников администрации президента РФ - согласно опубликованной декларации, он заработал 106,77 миллиона рублей.
Совет директоров Twitter, владеющей одноименной соцсетью, решил провести дополнительную эмиссию акций ради защиты от враждебного поглощения, инициированного главой Tesla Илоном Маском, пишет MarketWatch.