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Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей

«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.
РБК
До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года.
Интерфакс
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений, — передаёт
 БелТА.
Инфо24
С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.
Интерфакс

Подробнее о событии

В Белоруссии вводят запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в ЕС
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