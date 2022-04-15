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Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей

Минские власти запретили автомобилям, зарегистрированным в Евросоюзе, пересекать границу Белоруссии, передает
 пресс-служба Министерства транспорта республики.
РБК
В минтрансе уточнили, что до 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.
Известия
Однако транспортные средства, которые перевозят животных и почтовые отправления, а также зарегистрированы в ЕС, могут въезжать без ограничений, пишет Telegram-канал «Минтранс Беларуси».
Вечерняя Москва
С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.
Интерфакс

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