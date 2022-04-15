ЦБ указал, что такие послабления нужны в условиях, когда некоторые зарубежные игроки «приняли решение о продаже своего российского бизнеса», а специальная комиссия при правительстве будет согласовывать сделки по передаче таких активов новым собственникам.
Бабушкинский суд Москвы арестовал ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) (ранее называлась Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина с должности художественного руководителя заведения.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района ДНР за подозрение в лояльности России.
Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов рублей, следует из опубликованных на сайте Совета Федерации деклараций парламентариев.