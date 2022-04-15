РБКБелоруссия запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилейМинские власти запретили автомобилям, зарегистрированным в Евросоюзе, пересекать границу Белоруссии, передает пресс-служба Министерства транспорта республики.РБКВ минтрансе уточнили, что до 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.ИзвестияОднако транспортные средства, которые перевозят животных и почтовые отправления, а также зарегистрированы в ЕС, могут въезжать без ограничений, пишет Telegram-канал «Минтранс Беларуси».Вечерняя МоскваС 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьRB НовостиRB НовостиLife.ruНовый ДеньREGNUMЦарьградНовые ИзвестияЭкономика сегодняНовостной фронтПрофильФАНГлас НародаКП - БеларусьRT на русскомРамблерРосбалтИзвестияКомсомольская правдаВечерняя МоскваНародные новостиПодробнее о событииЕвропейские товары проедут через Белоруссию со сменой транспортаКоммерсантъвчера в 15:38Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилейРБКвчера в 14:36Белоруссия запретит перемещение через границу ЕАЭС в республику зарегистрированных в ЕС автомобилейГазета.Ruвчера в 13:31Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕСLenta.ruвчера в 13:56Белоруссия вводит запрет на въезд зарегистрированных в ЕС автомобилейRT на русскомвчера в 13:48Белоруссия закрыла въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилейИзвестиявчера в 15:21Белоруссия запретила въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилейВедомостивчера в 13:28Показать ещёОценить2,6KПоделиться