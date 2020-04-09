Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
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Эксперт: создание единого рынка газа ЕАЭС снимет все вопросы Белоруссии по ценам

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Белоруссия предложила России снизить цену на поставки газа в этом году

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Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

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Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ в этом году

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Комментарии

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В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции

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В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
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