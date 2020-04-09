Энергетика
RT на русскомБелоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
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Комментарии
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Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео
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В Усинске у двух человек подтвердили коронавирус
В Усинске четыре человека получили положительные результаты анализов на коронавирус из сыктывкарской лаборатории, у двух из них подтвержден COVID-19 в федеральном референс-центре, рассказал главврач городской больницы Максим Чуркин.
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В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
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Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
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Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора.
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Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
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Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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В России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов.