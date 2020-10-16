Белоруссия заявила, что полностью рассчиталась с Россией за газ
В Минэнерго Белоруссии заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом» за газ, поставленный в страну с января по сентябрь этого года. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.В источнике
Подробнее о событии
Минэнерго Белоруссии заявило о полном расчете за поставки газа из России
Коммерсантъ16 октября в 13:04
«Газпром трансгаз Беларусь» не считает урегулированной ситуацию с расчетами за газ из РФ
ТАСС16 октября в 13:09
В Минэнерго заявили, что рассчитались полностью с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года
КП - Беларусь16 октября в 13:37