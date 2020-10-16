Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Белоруссия заявила, что полностью рассчиталась с Россией за газ

В Минэнерго Белоруссии заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом» за газ, поставленный в страну с января по сентябрь этого года. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.В источнике
Подробнее о событии
РБК

«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу

РБК16 октября в 15:01
РИА Новости

Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ

РИА Новости16 октября в 11:57
Коммерсантъ

Минэнерго Белоруссии заявило о полном расчете за поставки газа из России

Коммерсантъ16 октября в 13:04
ПРАЙМ

Белорусская «дочка» «Газпрома» заявила о недоплатах Минска по газу

ПРАЙМ16 октября в 13:15
Lenta.ru

Белоруссия отдала России долг за газ

Lenta.ru16 октября в 12:11
ТАСС

«Газпром трансгаз Беларусь» не считает урегулированной ситуацию с расчетами за газ из РФ

ТАСС16 октября в 13:09
Газета.Ru

Минск полностью рассчитался с РФ за поставки газа в 2020 году

Газета.Ru16 октября в 11:41
КП - Беларусь

В Минэнерго заявили, что рассчитались полностью с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года

КП - Беларусь16 октября в 13:37

Полина Максимова получила награду в Канне за роль в российском сериале

Российская актриса Полина Максимова удостоена награды международного фестиваля Canneseries во французском Канне за роль в сериале «257 причин, чтобы жить», передает в четверг пресс-служба сервиса Start.
Культуромания15 октября в 04:25

Свердловский омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации в пансионате

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в "Уктусском пансионате" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге.
ТАСС01:45

Кадры армии Карабаха: враг пошёл в наступление

«Рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения Армии обороны Арцаха зафиксировали места с точными геолокационными данными и временем того, как азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предпринимали атаку в направлении армянских позиций», — прокомментировали предоставленные кадры в пресс-службе Минобороны Армении.
Rusvesna.su05:05

МО РФ считает провокацией заявление американского военного атташе в Киеве

В российском ведомстве указали, что поводом для такого шага стало заявление военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях Вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии".
Политическая Экспертиза16 октября в 11:56