Экономика
РБКБелоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА».
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА.Газета.Ru03:16
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Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
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