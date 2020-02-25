Экономика

РБКРБКБелоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА».
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА
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Макей: Из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов

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