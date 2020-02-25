с чего всё началось

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА».

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

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Политика Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.

Армия и оружие США провели учения на случай ядерного удара России США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.

Политика Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17 12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.