Экономика

РБКРБКБелоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА.
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«На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной», — приводит
 БЕЛТА слова Макея.
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