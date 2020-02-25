с чего всё началось

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА».

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

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