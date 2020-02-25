Экономика

РБКРБКБелоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает «БелТА».
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
«На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной», — приводит
 БЕЛТА слова Макея.
RT на русском03:18

Подробнее о событии

В Белоруссии заявили о потере $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

Газета.Ru03:16

Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов

Lenta.ru04:33

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

РБК03:35

Экспорт Белоруссии упал на $2 млрд из-за поставок грязной нефти из РФ

Известия03:27

Макей подсчитал потери экспорта Белоруссии из-за грязной нефти

RT на русском03:18

Минск заявил о потере двух миллиардов долларов из-за «грязной» нефти

РИА Новости05:12

Минск оценил более чем в $2 млрд свои потери из-за нефтяной «войны» с Россией

Интерфакс03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн

Макей: Из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился больше чем на 2 миллиарда долларов

КП - Беларусь04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Происшествия

Прокурор просит дать 13 лет матери, убившей дочь из-за хлебных крошек

РИА Новости 03:52
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Sport.ru 04:59
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Авто

Geely запускает службу онлайн-продаж в Китае

Китайский автопроизводитель Geely запускает онлайн-сервис по продажам в Китае, а также службу доставки, помогая клиентам покупать автомобили, не выходя из дома.
SpeedMe вчера в 22:15
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Политика

В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России

Член рабочей группы по изменениям в Конституцию России декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявил, что рабочая группа предлагает закрепить в основном законе запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.
RT на русском 04:10
Футбол

«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

Вести.Ru 00:08
Происшествия

В Екатеринбурге бывший чиновник осуждён на девять лет

Бывший глава департамента рекламы свердловского мингосимущества Игорь Разунин осуждён к лишению свободы.
REGNUM 03:53
Армия и оружие

Military Watch сравнил перспективы F-15 и Су-35 в индийском тендере

Российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 имеет ряд преимуществ перед американским самолетом F-15EX, сообщает Military Watch.
Газета.Ru вчера в 05:28
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Общество

Близ французского особняка генпрокурора Украины подают хрустящих голубей

Особняк семьи генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, по информации издания «Страна», находится в местечке Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.
Свободная Пресса 04:31
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Происшествия

В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

ТАСС 03:23
Происшествия

Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у «Человека-паука»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука".
ТАСС 04:58
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия вчера в 08:52
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru вчера в 03:14
Армия и оружие

США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Политика

Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана

Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Общество

Глава Росприроднадзора посетит Красноярск

Наш Красноярский край вчера в 03:43
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
BFM.ru вчера в 05:50
Культура

Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне

Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
ТАСС 04:03
Общество

Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
РИА Новости 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Владимирович Макей
Белорусский дипломат
Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное