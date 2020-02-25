Экономика
Новый Калининград.RuБелоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд
Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет РБК со ссылкой на издание «БелТА».
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА.Газета.Ru03:16
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Депутат подчеркнул, что действующий закон о государственном языке несет в себе риски для общества.
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В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным
«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
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Овечкин и Шубская познакомились, когда ей было 14, а ему 23.
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Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
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Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
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Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
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Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
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Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Здоровье
Украинские медики госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
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Общество
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Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Политика
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Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Шоу-бизнес
Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу
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Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Энергетика
На Украине снизили цены на газ для граждан
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Общество
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Россияне стали экономить на продуктах. В среднем чек за поход в магазин у местного населения составляет 552 рубля.