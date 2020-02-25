Экономика

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuБелоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет РБК со ссылкой на издание «БелТА».
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА
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