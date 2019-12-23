Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.

Общество Россияне назвали худшие подарки на Новый год Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Общество Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.

Шоу-бизнес Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.

Общество В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу "Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.

Политика МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Происшествия В Подмосковье горит цех переработки резины Цех по переработке резины загорелся в подмосковной деревне Чулково, возгорание локализовали на площади 2500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.