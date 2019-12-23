Политика
Газета.RuБелоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Здоровье
Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца
Врачи рассказали телеканалу НТВ об опасности сальмонеллеза и объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца перед едой.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом
Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит шестимодульную камеру
Шоу-бизнес
Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Политика
МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне
Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.
Происшествия
В Подмосковье горит цех переработки резины
Цех по переработке резины загорелся в подмосковной деревне Чулково, возгорание локализовали на площади 2500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Армия и оружие
Украинский боевик получил ожоги в результате пожара в блиндаже
Боевик украинской армии получил ожоги в результате пожара в блиндаже, возникшего из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании нештатных средств обогрева.
Политика
Названа степень готовности «Северного потока-2»
Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента.
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.