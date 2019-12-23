Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

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