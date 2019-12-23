Политика
Газета.RuБелоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
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Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
О тарифе на транзит газа Согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа Медведев назвал "очень гуманным".
Общество
Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд
Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Политика
Помпео привел к присяге нового посла в России
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Шоу-бизнес
Волочкова показала колючки вместо волос после выступления в цирке
Блондинка на фотографии одета в блестящий брючный костюм, голова ее сплошь усыпана какими-то неведомыми наростами, напоминающими то ли иголки ежа-великана, то ли присоски.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Энергетика
Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа
Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Футбол
«Локо» может подписать Комличенко и вернуть Михалика зимой. Кверквелия, Хеведес и Эдер могут уйти из клуба
Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Здоровье
«Доступные поликлиники» Сахалинской области получили почетные знаки
"Доступные поликлиники" Сахалинской области получили почетные знаки.
Космос
Телескоп Hubble обнаружил сверхлегкие планеты
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин приняли участие в новогоднем шоу Ивлеевой
В новогодней передаче Насти Ивлеевой решили принять участие звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.
Политика
Два кандидата прошли во второй тур выборов президента Хорватии
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.