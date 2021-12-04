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Белоруссия заявила о готовности нефтяных контрактов с Россией, НПЗ будут обеспечены сырьем

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году.
RT на русском
Российские экспортеры будут поставлять черное золото по сниженным ценам в рамках поддержки белорусской экономики, отметил Крутой.
ФАН
Выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада, заявил Крутой.
ПРАЙМ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа.
ФАН

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В Белоруссии заявили, что НПЗ будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году
RT на русском13:00
Официальный Минск подтвердил скорое заключение нефтяных контрактов с Россией
ФАН12:25
Белоруссия заявила о готовности нефтяных контрактов с Россией, НПЗ будут обеспечены сырьем
ПРАЙМ11:52
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