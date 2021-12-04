Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.
Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.
В субботу белорусский Госпогранкомитет сообщил, что украинский военный вертолет Ми-8 во время учений нарушил границу, залетев на территорию Белоруссии на глубину до 1 км. На границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября.