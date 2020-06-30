Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.

Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

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