Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
в банке.
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Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам
Московский Комсомолецвчера в 11:52