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РБК
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русскомвчера в 12:05
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Коммерсантъ

Белорусского рубля не занимать

Коммерсантъвчера в 15:14
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

РБКвчера в 13:30
ТАСС

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

ТАССвчера в 13:03
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новостивчера в 12:21
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русскомвчера в 12:05
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолецвчера в 11:52
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москвавчера в 11:49

«Игра на выживание»: Актёр из Владивостока поборолся за 1 миллион евро

Популярный актёр из Владивостока Михаил Кремер сыграл одну из главных ролей в приключенческом триллере «Игра на выживание», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТНТ.По сюжету 16 участников со всех уголков России борются за гигантский денежный приз — 1 миллион евро.
«Игра на выживание»: Актёр из Владивостока поборолся за 1 миллион евро
Владивосток-Новостивчера в 02:55

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
Известиявчера в 22:24
8

Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли

СМИ сообщили об отношениях артиста с немецкой моделью Николь Потуральски 56-летний голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоди завел роман с немецкой моделью Николь Потуральски, пишет Daily Mail.
АМИТЕЛ19:49
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известиявчера в 00:20
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Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43

Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.
РБК17:16
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