Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

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БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.