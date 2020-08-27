Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам
Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана». Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
в банке.
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