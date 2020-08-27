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Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана». Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русском12:05
Подробнее о событии
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

РБК13:30
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москва11:49
Коммерсантъ

Некоторые белорусские банки приостановили выдачу кредитов

Коммерсантъ12:43
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новости12:21
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русском12:05
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолец11:52
ТАСС

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

ТАСС13:03

В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие

Ранее в четверг депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь».
В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие
Известия13:26
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Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ru11:19
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В США заявили, что в Миннесоте скрыли информацию о смертельной концентрации наркотиков у «убитого полицией» Флойда

В названном СМИ рассказали, что медицинской экспертизой ещё в начале июня было зафиксировано, что Джордж Флойд умер из-за смертельной концентрация наркотиков, но заинтересованные лица во власти Миннесоты намеренно это скрывали, позволив, тем самым, активистам Black Lives Matter громить и жечь города США во имя «жертвы полицейского насилия».
Свободная Пресса11:21