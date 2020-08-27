Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам
Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. Среди причин указывается повышенный спрос и опережающие темпы предоставления заемных средств.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
в банке.
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Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам
Московский Комсомолецвчера в 11:52