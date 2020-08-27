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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. Среди причин указывается повышенный спрос и опережающие темпы предоставления заемных средств.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русскомвчера в 12:05
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РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

РБКвчера в 13:30
ТАСС

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

ТАССвчера в 13:03
Коммерсантъ

Крупные белорусские банки приостановили выдачу кредитов

Коммерсантъвчера в 12:43
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новостивчера в 12:21
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русскомвчера в 12:05
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолецвчера в 11:52
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москвавчера в 11:49

В России выявили 4 696 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 696 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 26,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни.
Комсомольская правда25 августа в 03:44

Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ruвчера в 11:19
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Тихановская призвала к отпору после слов Лукашенко об увольнении учителей-оппозиционеров

Тихановская поздравила учителей с началом учебного года, а также отметила, что 2020 станет для них особенным, ведь им предстоит встреча с родителями, которым они взглянут в глаза после президентских выборов Республики Беларусь.
VSE42.RU04:53
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Уллиот.
Ридусвчера в 17:32
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей.
Lenta.ru04:51
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В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
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