Тихановская призвала к отпору после слов Лукашенко об увольнении учителей-оппозиционеров

Тихановская поздравила учителей с началом учебного года, а также отметила, что 2020 станет для них особенным, ведь им предстоит встреча с родителями, которым они взглянут в глаза после президентских выборов Республики Беларусь.