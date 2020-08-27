Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

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Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. Среди причин указывается повышенный спрос и опережающие темпы предоставления заемных средств.