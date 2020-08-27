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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. Среди причин указывается повышенный спрос и опережающие темпы предоставления заемных средств.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русскомвчера в 12:05
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Коммерсантъ

Белорусского рубля не занимать

Коммерсантъвчера в 15:14
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

РБКвчера в 13:30
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новостивчера в 12:21
ТАСС

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

ТАССвчера в 13:03
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русскомвчера в 12:05
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолецвчера в 11:52
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москвавчера в 11:49

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известиявчера в 00:20
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbes26 августа в 13:35
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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