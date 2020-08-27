Мы действительно объективно и всесторонне освещаем их и считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества. Но нам небезразлично, что там происходит. Это этнически, в культурном и духовном плане самая близкая нам страна. У нас теснейшая кооперация, родственные связи.