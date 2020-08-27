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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. Среди причин указывается повышенный спрос и опережающие темпы предоставления заемных средств.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русскомвчера в 12:05
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RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русскомвчера в 12:05
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

РБКвчера в 13:30
ТАСС

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физическим лицам

ТАССвчера в 13:03
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новостивчера в 12:21
Коммерсантъ

Белорусского рубля не занимать

Коммерсантъвчера в 15:14
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолецвчера в 11:52
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москвавчера в 11:49

Путин заявил о сдержанной позиции России по событиям в Белоруссии

Мы действительно объективно и всесторонне освещаем их и считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества. Но нам небезразлично, что там происходит. Это этнически, в культурном и духовном плане самая близкая нам страна. У нас теснейшая кооперация, родственные связи.
Владимир Путин
iReactorвчера в 06:36
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Витамин С способствует сохранению мышц в старости

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметкивчера в 12:28

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга

Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля.
Александр Лукашенко
Коммерсантъвчера в 08:20
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Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.
РБК17:16
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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